Il governatore della Banca d’Italia gela gli entusiasmi senza un cambio di passo siamo fermi | Progressi del Pil insufficienti

Da ilfattoquotidiano.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore della Banca d’Italia ha espresso preoccupazione per i progressi del Pil, che sono troppo deboli. Ha sottolineato che senza un cambiamento deciso, l’economia italiana rischia di rimanere ferma. Ha evidenziato che puntare solo sull’aumento di occupazione e salari contenuti non può durare, soprattutto considerando le sfide demografiche del Paese. La sua analisi si basa sui dati più recenti sul rallentamento economico. La situazione richiede azioni concrete e tempestive.

il governatore della banca d8217italia gela gli entusiasmi senza un cambio di passo siamo fermi progressi del pil insufficienti
© Ilfattoquotidiano.it - Il governatore della Banca d’Italia gela gli entusiasmi, senza un cambio di passo siamo fermi: “Progressi del Pil insufficienti”

“Un modello di crescita” dell’economia ialiana “fondato sull’ epansione dell’occupazione e dei salari contenut i non è sostenibile”, “alla luce delle tendenze demografiche”. Getta acqua sul fuoco dell’ottimismo il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all’ Assiom Forex: i progressi del Pil degli ultimi anni “non vanno sottovalutati”, ma “non sono sufficienti a colmare le carenze strutturali ” né a garantire un “ritorno stabile su un sentiero di crescita duratura”, dice. Panetta ha quindi sottolineato come “senza un deciso aumento della produttività, lo sviluppo rischia di arrestarsi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scacco agli specialisti dei furti, tra gli obiettivi le ville di lusso di Fendi e del governatore della Banca d'ItaliaLe forze dell’ordine stanno conducendo sopralluoghi mirati nelle ville di lusso di Fregene, tra cui proprietà della famiglia Fendi e del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

Gli allarmi del governatore di Banca d'Italia: "Un laureato tedesco guadagna l'80 per cento in più di un italiano"Il governatore di Banca d'Italia evidenzia come un laureato tedesco guadagni circa l'80% in più rispetto a uno italiano, evidenziando criticità nel mercato del lavoro e nelle prospettive di crescita del nostro Paese.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Governatore Fabio Panetta al 32° Congresso ASSIOM FOREX; Assiom Forex: atteso il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta; Bce, aperta la corsa al dopo Lagarde: chi sono i candidati (e quante chances hanno); BCE, Lagarde pronta a lasciare in anticipo: i possibili successori.

il governatore della bancaAssiom Forex, giorno 2: atteso il Governatore della Banca d’Italia Fabio PanettaI timori per la tenuta del settore AI, accanto al permanere delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche, accompagneranno i mercati nei prossimi mesi. Tuttavia, le Borse potranno reggere l’urto e c ... ilsole24ore.com

Congresso Assiom Forex, l'intervento del Governatore della Banca d'Italia Panetta: diretta videoIl congresso a Venezia, il Governatore terrà il tradizionale discorso ufficiale rivolto agli operatori dei mercati finanziari ... video.corriere.it