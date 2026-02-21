Il governatore della Banca d’Italia gela gli entusiasmi senza un cambio di passo siamo fermi | Progressi del Pil insufficienti

Il governatore della Banca d’Italia ha espresso preoccupazione per i progressi del Pil, che sono troppo deboli. Ha sottolineato che senza un cambiamento deciso, l’economia italiana rischia di rimanere ferma. Ha evidenziato che puntare solo sull’aumento di occupazione e salari contenuti non può durare, soprattutto considerando le sfide demografiche del Paese. La sua analisi si basa sui dati più recenti sul rallentamento economico. La situazione richiede azioni concrete e tempestive.

© Ilfattoquotidiano.it - Il governatore della Banca d’Italia gela gli entusiasmi, senza un cambio di passo siamo fermi: “Progressi del Pil insufficienti”

“Un modello di crescita” dell’economia ialiana “fondato sull’ epansione dell’occupazione e dei salari contenut i non è sostenibile”, “alla luce delle tendenze demografiche”. Getta acqua sul fuoco dell’ottimismo il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all’ Assiom Forex: i progressi del Pil degli ultimi anni “non vanno sottovalutati”, ma “non sono sufficienti a colmare le carenze strutturali ” né a garantire un “ritorno stabile su un sentiero di crescita duratura”, dice. Panetta ha quindi sottolineato come “senza un deciso aumento della produttività, lo sviluppo rischia di arrestarsi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Scacco agli specialisti dei furti, tra gli obiettivi le ville di lusso di Fendi e del governatore della Banca d'ItaliaLe forze dell’ordine stanno conducendo sopralluoghi mirati nelle ville di lusso di Fregene, tra cui proprietà della famiglia Fendi e del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Gli allarmi del governatore di Banca d'Italia: "Un laureato tedesco guadagna l'80 per cento in più di un italiano"Il governatore di Banca d'Italia evidenzia come un laureato tedesco guadagni circa l'80% in più rispetto a uno italiano, evidenziando criticità nel mercato del lavoro e nelle prospettive di crescita del nostro Paese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Governatore Fabio Panetta al 32° Congresso ASSIOM FOREX; Assiom Forex: atteso il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta; Bce, aperta la corsa al dopo Lagarde: chi sono i candidati (e quante chances hanno); BCE, Lagarde pronta a lasciare in anticipo: i possibili successori. Assiom Forex, giorno 2: atteso il Governatore della Banca d’Italia Fabio PanettaI timori per la tenuta del settore AI, accanto al permanere delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche, accompagneranno i mercati nei prossimi mesi. Tuttavia, le Borse potranno reggere l’urto e c ... ilsole24ore.com Congresso Assiom Forex, l'intervento del Governatore della Banca d'Italia Panetta: diretta videoIl congresso a Venezia, il Governatore terrà il tradizionale discorso ufficiale rivolto agli operatori dei mercati finanziari ... video.corriere.it ++Banca d'Italia, il governatore Fabio Panetta all'Assiom Forex: "Il prezzo del #Bitcoin – strumento largamente utilizzato a fini speculativi – ha raggiunto in autunno il massimo storico, in linea con il contesto di alta propensione al rischio. Nelle ultime settimane x.com Il governatore onorario della Banca d’Italia oggi alle 18 in città per il ciclo dei «Pomeriggi in San Barnaba» - facebook.com facebook