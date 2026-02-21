Il genio di Chelazzi in mostra con 40 opere

Tito Chelazzi ha portato in mostra 40 opere nel Museo Giuliano Ghelli di San Casciano, dove i suoi dipinti rivelano un mondo floreale meno convenzionale. La mostra mette in evidenza la sua capacità di reinterpretare i fiori, creando composizioni vivaci e dettagliate. Tra le tele si notano fiori di stagione e piante rare, che attirano appassionati e curiosi. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, offrendo un’occasione unica di ammirare il suo talento.

Il 'risorgimento' dei fiori a San Casciano dove è in mostra l'universo inedito di Tito Chelazzi. Il Museo Giuliano Ghelli di San Casciano ospita un evento espositivo che vuole ridefinire i contorni della pittura botanica ottocentesca. La mostra "Con l'occhio del botanico", curata da Michele Amedei, accende i riflettori su Tito Chelazzi (1834-1892), figura poliedrica di artista-soldato capace di passare con estrema naturalezza dal fango delle battaglie risorgimentali alla delicatezza degli specchi dipinti per la Regina Margherita. L'esposizione, aperta fino al 1° marzo, raccoglie quaranta opere "mai viste", molte delle quali provenienti da collezioni private locali e dal Kunsthistorisches Institut di Firenze.