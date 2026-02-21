Il fuoriclasse in bici | L’asfalto è più sicuro I masselli? Ai pedoni

Il ciclista di fama mondiale ha dichiarato che l’asfalto rappresenta la scelta più sicura per chi pedala in città. Ha precisato che i masselli sono pericolosi, soprattutto per i pedoni e i ciclisti, perché aumentano il rischio di cadute. La sua opinione si basa sulle condizioni delle strade più trafficate, dove il manto stradale liscio garantisce maggiore stabilità. La sua posizione ha suscitato reazioni tra gli appassionati di ciclismo e gli urbanisti locali.

"L’asfalto è da prediligere se la strada è accessibile a biciclette, motorini, auto e mezzi pubblici. Altrimenti, meglio rendere quel tratto solo pedonale e lasciare il pavè". Lo dice subito senza mezzi termini Gianni Bugno, campione del mondo di ciclismo su strada nel 1991 e nel 1992. Non vive a Milano e, quando gli capita di andarci, partendo dalla provincia di Monza e Brianza (dove risiede) non prende né bici né auto per arrivare in centro: "Preferisco i mezzi pubblici". Ora, approva i “grandi interventi di riqualificazione della sede stradale e di sostituzione dei binari“ annunciati dal Comune che riguarderanno via Bramante e la zona di via Torino e via Cesare Correnti, con l’obiettivo di "risolvere significativi problemi del fondo stradale" anche aumentando la percentuale di asfalto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

