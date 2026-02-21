Il fotovoltaico coniuga ambiente e inclusione
Quattro nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati nel cuore della città, contribuendo a generare 130 kW di energia pulita. Questa iniziativa mira a favorire l’autosufficienza energetica e a coinvolgere attivamente i residenti. La comunità energetica rinnovabile solidale si rafforza così, offrendo un esempio concreto di come le fonti rinnovabili possano unire tutela ambientale e coinvolgimento sociale. L’installazione si trova in aree pubbliche accessibili a tutti.
Quattro nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 130 kW entrano nella comunità energetica rinnovabile solidale della città. Si è concluso così il progetto Nuova Lodi Solare, avviato il 12 febbraio 2025 con l’obiettivo di accompagnare quattro enti del Terzo settore – Cooperativa Eureka, Fondazione Casa della Comunità, Scuola Maria Ausiliatrice e Fondazione Danelli – nella realizzazione degli impianti e nell’ingresso nella comunità energetica, coniugando sostenibilità ambientale e inclusione sociale. La direttrice della Fondazione Casa della Comunità, Lucia Rudelli, ha sottolineato come il progetto abbia permesso di rafforzare l’impegno sul fronte della fragilità sociale e della lotta allo spreco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
