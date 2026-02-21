Il Forrest Gump italiano è arrivato in vallata | Non mi fermo mai

Il noto runner italiano, famoso per la sua determinazione, si è messo in viaggio verso Badia Prataglia, attraversando boschi e strade di montagna. La sua corsa, partita da diverse città italiane, mira a sensibilizzare sulla salute e la resistenza fisica. Con ogni passo, ispira molte persone della vallata a mantenersi attive e a sfidare i propri limiti. La comunità locale lo aspetta con entusiasmo, pronta a seguirlo lungo il percorso.

BADIA PRATAGLIA Il Forrest Gump italiano arriva a Badia Prataglia, dove lo accoglie la comunità casentinese. Luca Terenziani (nella foto) a 43 anni ha deciso di fare tutto il Sentiero Italia, che unisce tutto il paese e ha fatto 12 cammini in meno di un anno e mezzo. Con un passato da runner a livello agonistico, da un paio di anni ha scoperto la passione per la montagna e per i "cammini" in solitaria. Che però alla fine condivide con migliaia di follower, circa 25mila su Facebook e 14mila su Instagram, postando paesaggi d’incanto, notti in tenda, falò improvvisati, e qualche incontro con i paesani che lo applaudono e gli offrono ristoro lungo la via.🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Il "Forrest Gump" d'Italia è arrivato in Casentino

Il Forrest Gump italiano arriva a Badia PratagliaMarco Rossi, 43 anni, ha deciso di percorrere l'intero Sentiero Italia dopo aver perso il lavoro.

Forrest Gump (1994) Comedy/Romance Movie in English HD review & explanation | Tom Hanks, Robin

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.