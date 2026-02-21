Il filo del ricatto intervista a Gus Van Sant | Mi intrigava la rabbia di Tony

Gus Van Sant ha raccontato di essersi ispirato alla rabbia di Tony, un ragazzo coinvolto in un episodio di ricatto. La storia reale che ha ispirato il suo nuovo film si svolge tra le strade di una città italiana, dove un giovane ha denunciato minacce e pressioni subite da un amico. Van Sant ha deciso di esplorare questa vicenda perché gli ha colpito la tensione emotiva e il senso di ingiustizia che traspare. La pellicola sarà nelle sale a partire dalla prossima settimana.

Un vero caso di cronaca al centro de Il filo del ricatto, il nuovo film di Gus Van Sant presentato a Venezia e finalmente al cinema. Ci siamo fatti raccontare dal regista la genesi e le scelte stilistiche dell'opera. 8 febbraio 1977. Tony Kiritsis entra nell'ufficio del presidente della Meridian Mortgage Company, M.L. Hall, e prende in ostaggio il figlio Richard puntandogli alla testa un fucile a canne mozze. Tony ha poche ma decise richiesta in cambio della vita dell'ostaggio: 5 milioni di dollari, immunità e, probabilmente più di ogni altra cosa, delle scuse. È l'incipit di una storia vera raccontata ne Il filo del ricatto - Dead Man's Wire che si è protratta per 63 ore di trattative che sono state trasmesse in diretta TV e hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.