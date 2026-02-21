Il dolce addio di Dorothea Wierer | Temevo di arrivare ultima questa festa vale più di una medaglia
Dorothea Wierer ha concluso la sua carriera olimpica arrivando quinta nella sua ultima gara, a causa di una competizione intensa e di condizioni difficili. La biathleta si è mostrata emozionata, ricevendo un’accoglienza calorosa dai fan e dagli organizzatori. La festa di addio è stata semplice, ma ricca di significato, e Wierer ha ammesso di aver temuto di chiudere senza medaglie. La sua presenza ha lasciato un segno nel pubblico presente.
Dorothea Wierer ha chiuso la sua splendida carriera disputando l'ultima gara alle Olimpiadi. Dopo essere arrivata quinta è stata celebrata in modo sobrio e divertente: "Non me l'aspettavo, quest'affetto vale più di una medaglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dorothea Wierer: “Non mi aspettavo quest’affetto. vale più di una medaglia. Dedica anche a chi c’era negli anni precedenti”Dorothea Wierer si commuove per l’affetto ricevuto, che considera più prezioso di qualsiasi medaglia.
Dorothea Wierer: "Non scambierei mai vita con Sinner, mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli"Dorothea Wierer, campionessa di biathlon e protagonista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, ha condiviso la sua opinione sulla vita di Jannik Sinner.
Una grande donna NordicFocus Dorothea Wierer #biathlon - facebook.com facebook
Dorothea #Wierer, la regina del biathlon si ritira e dice no a Sanremo: l'ultima emozionante gara a Milano-Cortina x.com