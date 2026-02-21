Il dolce addio di Dorothea Wierer | Temevo di arrivare ultima questa festa vale più di una medaglia

Dorothea Wierer ha concluso la sua carriera olimpica arrivando quinta nella sua ultima gara, a causa di una competizione intensa e di condizioni difficili. La biathleta si è mostrata emozionata, ricevendo un’accoglienza calorosa dai fan e dagli organizzatori. La festa di addio è stata semplice, ma ricca di significato, e Wierer ha ammesso di aver temuto di chiudere senza medaglie. La sua presenza ha lasciato un segno nel pubblico presente.