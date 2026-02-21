Il decreto Bollette non piace alla Lega | il silenzio di Salvini e della viceministra Gava

La Lega esprime sfiducia verso il decreto bollette, che ha appena ottenuto il via libera in Consiglio dei ministri. Matteo Salvini e la viceministra Gava non hanno rilasciato commenti ufficiali, preferendo il silenzio. Tra gli esponenti del partito, c’è chi commenta con scetticismo e si chiede come il provvedimento possa influire sui cittadini. La posizione del partito rimane incerta, mentre si attende una presa di posizione ufficiale.

Il Carroccio è deluso dal decreto. C'è la quasi certezza che la Commissione boccerà la parte del provvedimento sugli Ets, l'unica davvero cruciale. E Orsini (Confindustria) spera che invece la norma serva ad aprire una trattativa con la Ue Da Matteo Salvini in giù si preferisce tacere. “Il decreto bollette? Mah”. Tra le fila della Lega, a più di due giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri del provvedimento per abbassare il costo dell’energia per famiglie e imprese, nessuno ha fatto una mezza dichiarazione di soddisfazione, né ha provato a difendere il decreto dalle critiche che sono arrivate non solo da sinistra.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Minerali, energia, corridoio. La missione della viceministra Gava a RiadLa viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava si è recata a Riad per approfondire le relazioni italiane con i paesi del Golfo, concentrandosi su temi come minerali, energia e infrastrutture.

A chi non piace il decreto del Governo per abbassare i prezzi delle bollette (che innervosisce i mercati)Il governo Meloni ha deciso di proporre un nuovo decreto energia, comunemente chiamato

