Il coraggio non basta al Pescara per espugnare il Penzo | finisce 3-2 contro il Venezia ma c' è poco da rimproverarsi

Il Pescara perde 3-2 contro il Venezia al Penzo, a causa di errori difensivi nei momenti decisivi. La squadra abruzzese, senza timore, ha tentato di ribaltare il risultato nel secondo tempo, ma non è riuscita a evitare le reti avversarie. Nonostante la determinazione, i padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita ha mostrato che il coraggio da solo non basta per conquistare punti importanti in trasferta.

Gli uomini di mister Gorgone entrano in campo senza nessun timore della capolista. Il vantaggio iniziale di Di Nardo fa sognare, ma la doppietta non basta per portare a casa il risultato Non è bastato il coraggio al Pescara che al Penzo di Venezia, in casa della capolista di serie B, gioca senza paura cercando in tutti i modi di portare a casa il risultato. Un sogno che si infrange, definitivamente, al 76esimo quando Hainaut supera un Saio regalando il 3 a 2 finale di un match in cui il Pescara sbaglia poco, ci mette il cuore, ma non riesce a blindare il risultato. Un Saio in grande spolvero in realtà che più volte compie il "miracolo" salvando la porta del Delfino.