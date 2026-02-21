Il coraggio non basta al Pescara per espugnare il Penzo | finisce 3-2 contro il Venezia ma c' è poco da rimproverarsi

Il Pescara perde 3-2 contro il Venezia, nonostante abbia messo in campo tutta la determinazione possibile. La causa principale risiede nelle due reti subite nei primi tempi, che hanno complicato la rimonta. I biancazzurri hanno mostrato spirito combattivo, segnando due gol nel finale, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. La partita si è accesa negli ultimi minuti, lasciando comunque spazio a qualche rimpianto.

Gli uomini di mister Gorgone entrano in campo senza nessun timore della capolista. Il vantaggio iniziale di Di Nardo fa sognare, ma la doppietta non basta per portare a casa il risultato Non è bastato il coraggio al Pescara che al Penzo di Venezia, in casa della capolista di serie B, gioca senza paura cercando in tutti i modi di portare a casa il risultato. Un sogno che si infrange, definitivamente, al 76esimo quando Hainaut supera un Saio regalando il 3 a 2 finale di un match in cui il Pescara sbaglia poco, ci mette il cuore, ma non riesce a blindare il risultato. Un Saio in grande spolvero in realtà che più volte compie il “miracolo” salvando la porta del Delfino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Il Venezia domina il Monza e accorcia in classifica, al Penzo finisce 2-0Il Venezia ottiene una vittoria importante contro il Monza nel big match della 16ª giornata di Serie B, imponendosi per 2-0 allo stadio Penzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il coraggio non basta al Pescara per espugnare il Penzo: finisce 3 - 2 contro il Venezia, ma c'è poco da rimproverarsi; Il coraggio non basta al Pescara per espugnare il Penzo: finisce 3-2 contro il Venezia, ma c'è poco da rimproverarsi; Il coraggio dell'Italia non basta: Team USA vince 6-0 e vola in semifinale; Migliora la qualità della aria in Toscana, ma non basta: Troppe situazioni fuori da limiti Ue che scatteranno nel 2030 – ASCOLTA. Se anche il coraggio non basta piùVa finalmente a morire un anno orribile. Un anno di terremoti, di cimenti e di sconfitte. Un anno che ha messo alla prova il nostro stesso senso dell’onore, l’onore dell’Italia. Sessant’anni fa, il ... quotidiano.net «Oggi serve il coraggio di cambiare»«Se vogliamo davvero cambiare, dobbiamo avere il coraggio di intervenire sui meccanismi di potere e, allo stesso tempo, sull’efficienza del sistema». Ex magistrato, ex membro del Consiglio superiore d ... ilcittadino.it CALCIO Il coraggio non basta al Pescara per espugnare il Penzo: finisce 3-2 contro il Venezia, ma c'è poco da rimproverarsi https://cityne.ws/InGDI - facebook.com facebook L’allenatore @VeneziaFC_IT #Stroppa: “Con il @PescaraCalcio sarà una partita dura, hanno coraggio identità. Dopo aver vinto ad Avellino sono in salute, non è una squadra da sottovalutare“ x.com