il consiglio grande e generale boccia la richiesta di disdire i contratti con le aziende israeliane

Il Consiglio grande e generale ha respinto la proposta di interrompere i contratti con le aziende israeliane, facendo chiarezza sulla posizione ufficiale. La decisione si è basata su valutazioni pratiche e sui rischi economici per lo Stato. La richiesta era arrivata da alcuni membri che volevano rivedere gli accordi commerciali, ma l’assemblea ha preferito mantenere le relazioni esistenti. La questione continuerà a essere dibattuta nelle prossime settimane in Parlamento.

Bocciata ieri in Consiglio grande e generale l’istanza d’Arengo che chiedeva di disdire i contratti con aziende israeliane. La proposta, presentata da un gruppo di cittadini sammarinesi, mirava a sollevare questioni etiche e politiche sui rapporti economici con Israele, ma il Consiglio ha detto no (23 voti contrari, 7 favorevoli, 2 astenuti). Sull’istanza sono emerse sensibilità diverse anche all’interno della stessa maggioranza. Il segretario di Stato Alessandro Bevitori riferisce che, a seguito delle verifiche presso l’Iss, "non risultano rapporti diretti con società aventi sede in Israele". Sottolinea che un’interruzione unilaterale non trova fondamento nel quadro normativo e potrebbe incidere sull’approvvigionamento farmaceutico, ricordando che San Marino non ha mai adottato misure restrittive oltre quelle derivanti da risoluzioni Onu o, nel caso russo-ucraino, da sanzioni Ue recepite internamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

