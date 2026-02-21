Il ’Concerto per la Palestina’ infiamma il Garibaldi

Grande successo di pubblico e forte emozione hanno segnato il " Concerto per la Palestina – Il popolo meraviglioso" che si è tenuto al cinema Garibaldi di Carrara. L'evento, di notevole spessore artistico e solidale, ha visto esibirsi gli artisti del coro e i musicisti della sezione Anpi del prestigioso Teatro alla Scala di Milano, richiamando una folla commossa e partecipe che ha riempito in ogni ordine di posto la sala. Il concerto non è stato solo un appuntamento musicale d'eccellenza, ma una tappa centrale dell'iniziativa " 4 mostre per la Palestina ", in corso a Palazzo Ducale a Massa fino al primo marzo.