Il Comune di Roma vuole riqualificare il dente cariato di Termini

Il Comune di Roma ha deciso di riqualificare il “dente cariato” di Termini, un edificio abbandonato da anni e considerato un punto debole della stazione. La scelta nasce dalla volontà di restituire vivibilità e sicurezza a quell’area trascurata. I lavori prevedono il rifacimento delle facciate e il miglioramento degli spazi pubblici circostanti. La ristrutturazione mira a trasformare il sito in un punto di identità urbana e di passaggio. Restano da definire i tempi di intervento.

La giunta capitolina ha approvato una memoria di giunta con cui si punta a trasformare l'immobile dimenticato da "plesso incompiuto e fatiscente" a "porta della Città" Il "dente cariato" di Termini verrà riqualificato. La giunta capitolina ha approvato una memoria di giunta con cui si punta a trasformare l'immobile dimenticato da "plesso incompiuto e fatiscente" a "porta della Città". L'immobile, a un solo piano, affaccia su via Giolitti, all'altezza di uno degli ingressi laterali della stazione Termini. In origine era costituito da due palazzine umbertine gemelle, di sei piani fuori terra, in larga parte demolite per dare seguito al progetto di ampliamento della sede stradale di via Giolitti.