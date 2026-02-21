Il complicato rapporto tra l' intelligenza artificiale e la sinistra

Dan Kagan-Kans ha acceso il dibattito sulla sinistra e l’intelligenza artificiale pubblicando un post su Transformer, la newsletter dedicata alle AI. Nel suo testo, solleva la domanda se i partiti di sinistra stiano perdendo terreno nel settore tecnologico, mentre molte aziende investono miliardi nello sviluppo di nuove applicazioni. La discussione ha acceso le opinioni di esperti e politici, che si sono confrontati sulla capacità della sinistra di adattarsi alle innovazioni digitali. La questione rimane aperta e al centro del confronto attuale.

Il dibattito della settimana, nel settore dell’intelligenza artificiale, è stato molto politico. A ispirarlo è stato un post del giornalista Dan Kagan-Kans per la newsletter Transformer, che si occupa di temi legati alle AI, in cui ci si poneva una domanda che ha suscitato un dibattito ancora in corso: non è che la sinistra si sta “perdendo” il trend dell’intelligenza artificiale? Apriti cielo. Nei giorni seguenti, influencer, imprenditori, giornalisti e blogger si sono rimbalzati la questione, chi cercando di rispondere alla domanda, chi rifiutandola in toto. Una provocazione, forse, che però ha toccato un nervo scoperto, perché la sinistra ha effettivamente un rapporto complicato con le AI.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

