Il commento La V nera Film da sogno ma senza regia

Dusko Ivanovic e Marco Belinelli sono protagonisti di un dibattito acceso sulla regia nei loro ultimi progetti. La V nera, un film che si proponeva come un sogno cinematografico, ha mostrato però alcune lacune nella direzione. Dopo aver iniziato con quattro play di ruolo, Ivanovic si è trovato presto senza alternative affidabili. La mancanza di una guida chiara ha influito sulla riuscita della produzione, lasciando il pubblico con molte domande sul futuro.

Gallo Quanto conti una regia potrebbero dirlo, oggi, tanto Dusko Ivanovic quanto Marco Belinelli. Il Sergente di Ferro, che aveva iniziato la stagione con quattro play di ruolo – capitan Pajola, Hackett, Taylor e Vildoza – si trova improvvisamente quasi senza risorse. Se l'argentino Vildoza dovesse prendere un raffreddore per la Virtus, oggi, sarebbero dolori. Sembrava una pazzia, a inizio stagione, una Virtus con quattro play. Il disegno era chiaro, però, sgravare Hackett di responsabilità spostandolo in altri ruoli, e avere elementi in grado di inventare. Brandon ha chiesto e ottenuto di essere ceduto.