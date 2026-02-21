Il centrodestra presenta la legge regionale sugli idonei in Calabria | Lavorare per svuotare il bacino dei precari
Il centrodestra ha presentato una nuova legge regionale in Calabria, con l’obiettivo di ridurre il numero di idonei ancora in attesa di assunzione. La proposta mira a rendere più efficiente il processo di inserimento nel pubblico impiego, coinvolgendo tutti i settori. Questa iniziativa nasce dalla volontà di accelerare le assunzioni e di semplificare le procedure. La decisione ha suscitato reazioni tra i candidati in attesa di una chiamata ufficiale.
Il centrodestra fa sul serio sugli idonei in Calabria. E’ stata presentata la proposta di legge regionale che punta a svuotare il bacino degli idonei, cioè coloro che hanno superato una prova concorsuale, e che riguarda tutti i comparti. La proposta di legge. Nella conferenza stampa di presentazione, Simona Loizzo, deputato della Lega, e Gianpaolo Bevilacqua, consigliere regionale, hanno ringraziato, “Fdi, Forza Italia e Noi Moderati per il supporto all’iniziativa. Gli amici Wanda Ferro, Francesco Cannizzaro e Pino Galati – ha detto la parlamentare leghista-sosterranno questa legge che ha avuto il conforto di sindacati come l’Ugl, la Uil-Fpl, la Confsal e anche di esponenti del centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Idonei, il centrodestra al loro fianco. Presto una legge in Calabria per tutte le categorieIl centrodestra si schiera al fianco degli idonei dei concorsi in Calabria.
Calabria: Loizzo alla manifestazione per precari e idonei, appello all'unità politica per risolvere l'emergenza lavoro.La deputata della Lega Simona Loizzo partecipa a una manifestazione in Calabria il 25 marzo, insieme a lavoratori precari e idonei.
