Il centrodestra fa da scudo alla giunta | La sinistra opera solo per mistificazioni
Il centrodestra sostiene l’amministrazione dopo le critiche sulla modifica del regolamento sulle consultazioni popolari. La decisione è stata presa senza coinvolgere la minoranza, che ha chiesto un referendum sull’estensione di un progetto comunale. I consiglieri di destra affermano che le accuse di manipolazione sono infondate e che l’opposizione cerca solo di creare confusione. La polemica si accende anche sui social, con commenti contrastanti dei cittadini.
I capigruppo della maggioranza difendono la linea dell’amministrazione sulla questione dell’ampliamento dell’infrastruttura per il filobus e attaccano la minoranza accusata di mentire ai cittadini “Sulla vicenda del filobus la narrazione dei consiglieri della sinistra è stata ed è ingannevole e fuorviante, a partire dal quesito referendario - così come è stato posto - "Volete voi l’abrogazione della delibera avente a oggetto il potenziamento e l’estensione del sistema filoviario?". La delibera presa a riferimento è completamente diversa, e riguarda solo la partecipazione a un avviso del Ministero dei Trasporti con la richiesta di finanziamento di 118 milioni di euro per un progetto articolato che prevede la costruzione di due parcheggi di interscambio, la sede e l'autorimessa della Sgm, circa trenta pensiline e anche il potenziamento del sistema filoviario (che non raggiunge neppure il dieci per cento)”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
