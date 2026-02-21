Il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri di Verona riapre dopo 10 anni
Il Centro Internazionale di Fotografia degli Scavi Scaligeri di Verona riapre le sue porte dopo un decennio di chiusura. La riapertura porta di nuovo in città mostre e workshop, attirando fotografi e visitatori da tutta la regione. Lo spazio, situato nel cuore di Verona, ospita ora nuove esposizioni e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La struttura si prepara a riaccogliere appassionati e professionisti nel suo ambiente rinnovato.
Dopo dieci anni riapre alla città e a tutti gli appassionati il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri, uno spazio vivo di produzione culturale e confronto. I suggestivi ambienti sotterranei nel cuore di Verona accolgono, fino al 2 giugno, la mostra “Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972” che intreccia fotografia, sport, storia e immaginario collettivo, inserendosi nel palinsesto di iniziative che accompagnano la città nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Verona è protagonista. La mostra, da un’idea di Giuseppe Ceroni e curata da Simone Azzoni, è promossa dal Comune di Verona, prodotta da Silvana Editoriale, in collaborazione con PEP Artists e Grenze Arsenali Fotografici, e porta negli Scavi Scaligeri uno sguardo iconico e senza tempo: quello della storica rivista LIFE, uno dei magazine fotografici più influenti del Novecento.🔗 Leggi su Veronasera.it
Scavi Scaligeri, Verona riapre uno dei suoi tesori espositivi e archeologiciVerona riapre uno dei suoi tesori archeologici.
Leggi anche: Inaugurazione della mostra "Assenze": l'esposizione al centro internazionale di fotografia “Letizia Battaglia”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Con una mostra sugli sport invernali, riapre il Centro Internazionale di Fotografia di Verona; A Verona riapre il Centro Internazionale di Fotografia; ANCI Basilicata sostiene il Centro Internazionale di Dialettologia; Winter games!. A Verona riapre il centro Internazionale di fotografia con una mostra sulle Olimpiadi invernali.
Centro Internazionale CL: 25 anni di missione per Cristo/ Card. Farrell: Chiesa critica ad ogni ideologiaI 25 anni del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione con il Card. Farrell e il Presidente Prosperi: Don Giussani, la testimonianza e la tradizione 25 ANNI DI TRADIZIONE E MISSIONE: ... ilsussidiario.net
A Stresa il centro internazionale di studi rosminianiNella via più prestigiosa di Stresa, Corso Umberto, che si affaccia nello specchio del lago Maggiore a poca distanza dalle meravigliose isole Borromee, si trova la sede del Centro Internazionale di ... unionesarda.it
Dal 12 al 14 febbraio abbiamo accolto al Centro Internazionale Loris Malaguzzi 72 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e da Brasile, Emirati Arabi Uniti, Israele e Germania per il gruppo di studio di approfondimento - facebook.com facebook