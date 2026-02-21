Il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri di Verona riapre dopo 10 anni

Il Centro Internazionale di Fotografia degli Scavi Scaligeri di Verona riapre le sue porte dopo un decennio di chiusura. La riapertura porta di nuovo in città mostre e workshop, attirando fotografi e visitatori da tutta la regione. Lo spazio, situato nel cuore di Verona, ospita ora nuove esposizioni e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La struttura si prepara a riaccogliere appassionati e professionisti nel suo ambiente rinnovato.

Dopo dieci anni riapre alla città e a tutti gli appassionati il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri, uno spazio vivo di produzione culturale e confronto. I suggestivi ambienti sotterranei nel cuore di Verona accolgono, fino al 2 giugno, la mostra “Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972” che intreccia fotografia, sport, storia e immaginario collettivo, inserendosi nel palinsesto di iniziative che accompagnano la città nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Verona è protagonista. La mostra, da un’idea di Giuseppe Ceroni e curata da Simone Azzoni, è promossa dal Comune di Verona, prodotta da Silvana Editoriale, in collaborazione con PEP Artists e Grenze Arsenali Fotografici, e porta negli Scavi Scaligeri uno sguardo iconico e senza tempo: quello della storica rivista LIFE, uno dei magazine fotografici più influenti del Novecento.🔗 Leggi su Veronasera.it

Scavi Scaligeri, Verona riapre uno dei suoi tesori espositivi e archeologiciVerona riapre uno dei suoi tesori archeologici.

