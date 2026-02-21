Il Carnevale torna di sabato C’è la sfilata al tramonto

Il Carnevale di Follonica si svolge di sabato, con la tradizionale sfilata al tramonto che anima il Golfo. La città si prepara a accogliere visitatori e appassionati, pronti a godersi le coreografie e le maschere colorate. Durante tutto il fine settimana, eventi, musica e feste riempiranno le strade, coinvolgendo volontari e cittadini. La manifestazione si conferma come un appuntamento atteso da anni, con tante iniziative in programma. La parata è prevista alle 18.30.

FOLLONICA Il Golfo di Follonica si prepara a un fine settimana dedicato completamente al Carnevale, con musica e celebrazioni che coinvolgeranno residenti, turisti e tutti coloro che ogni anno dedicano i loro sforzi e parte del loro tempo alla buona riuscita di questa storica e importante manifestazione. Oggi e domani si svolgeranno due appuntamenti particolarmente attesi da rioni e dal comitato organizzativo sin dall’annuncio del programma della 59° edizione. Il primo è la terza sfilata dei carri allegorici che per la prima volta non solo si svolgerà di sabato (novita nella manifestazione follonichese ma che è già consuetudine negli altri grandi carnevali storici italiani), ma si svolgerà in concomitanza con il calare del sole.🔗 Leggi su Lanazione.it

