Il Carnevale che unisce | Bagnacavallo festeggia in Germania con gli amici di Neresheim

Bagnacavallo ha deciso di partecipare al Carnevale in Germania, portando con sé la tradizione del saluto “Narri-Narro”. Questa manifestazione, che si svolge a Neresheim, coinvolge gruppi di amici italiani e tedeschi che si incontrano per condividere balli e maschere. La festa si tiene nel centro storico della città, attirando numerosi visitatori. Le celebrazioni proseguono con sfilate e spettacoli, creando un ponte tra le due culture. La partecipazione italiana rappresenta un momento di scambio tra le comunità.

“Narri-Narro” è il tradizionale saluto carnevalesco svevo che richiama la figura del “Narr”, il buffone simbolo della festa. A questo richiamo i bagnacavallesi rispondono con il loro “Narriti-Narroto”, rinnovando ogni anno un legame di amicizia che unisce le due comunità. Dal 15 al 18 febbraio una delegazione di quindici cittadini di Bagnacavallo ha partecipato a Neresheim, insieme a un gruppo di amici dei Pays d’Othe, ai festeggiamenti del Carnevale della città tedesca gemellata con Bagnacavallo. Il gruppo bagnacavallese ha sfilato in costume per le vie della città aderendo al tema di quest’anno, “Las Vegas”, in una parata che ha visto la partecipazione di oltre novanta gruppi in maschera e bande musicali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Carnevale La creatività unisce gli studentiIl liceo artistico Felice Palma ha organizzato un carnevale dedicato all’arte e alla musica, attirando molti studenti e famiglie nel centro cittadino.

Visit Riccione, il 2026 si aprirà con una visione condivisa e un percorso che unisce gli operatoriL’assemblea annuale di Visit Riccione al Palazzo del Turismo ha evidenziato una città dinamica e proiettata verso il futuro.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.