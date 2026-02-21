Il cardiochirurgo | Fatto l’impossibile per salvarlo

Il cardiochirurgo ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per salvare il bambino di due anni, morto questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. La causa del decesso resta da chiarire, ma l’equipe medica ha cercato di intervenire con tutte le risorse disponibili. I familiari sono sotto choc e chiedono risposte sulle modalità dell’intervento e le tempistiche. Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare i dettagli dell’accaduto.

La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Nell’ambito degli accertamenti condotti dal Nas risultano iscritti nel registro degli indagati sei sanitari, tra cui il cardiochirurgo Guido Oppido, che aveva eseguito l’intervento. I legali del medico, Alfredo Sorge e Vittorio Manes, hanno diffuso una dichiarazione in cui esprimono la loro posizione rispetto alla vicenda: "Siamo convinti sin d'ora che ha fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso, e tutto quanto era umanamente possibile, per salvare la vita del piccolo Domenico, peraltro lottando contro il tempo e contro i minuti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l'impossibile per salvarlo"

