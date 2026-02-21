Il cardinale di Napoli in ospedale da Domenico per l' estrema unzione | Mi sentivo molto vicino a lui Essere qui è il senso della mia vita
Il cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, si trova in ospedale da alcuni giorni per assistere un fedele in imminente agonia. La visita è stata resa pubblica da fonti religiose, che hanno riferito il suo sostegno quotidiano ai medici e alla famiglia del paziente. Battaglia ha dichiarato di sentirsi molto vicino a chi sta affrontando un momento difficile e di considerare questa presenza come una parte fondamentale del suo impegno. La sua presenza continua nel reparto del Monaldi.
Il piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo a cui era stato trapiantato un cuore «bruciato», è morto sabato 21 febbraio alle 9,20. L'annuncio è stato dato dall'avvocato della famiglia, immediatamente seguito da una nota dell'ospedale Monaldi È arrivato in clergyman per non dare nell’occhio, come un prete qualunque, alle tre del pomeriggio, sperando di confondersi tra i visitatori del reparto, così anche venerdì con discrezione ha suonato di nuovo alla porta della Cardiochirurgia generale dell’ospedale Monaldi, al terzo piano. Ma i medici l’aspettavano, ormai da cinque giorni la sua è una presenza fissa: il cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, 63 anni, detto Mimmo, nominato da papa Francesco nel dicembre 2024, ha scelto di combattere insieme a mamma Patrizia la battaglia finale del «piccolo guerriero» Domenico.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
