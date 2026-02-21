Il cardinale Camillo Ruini e il dogma della sicurezza perché apprezza la premier Giorgia Meloni

Il cardinale Camillo Ruini ha espresso il suo sostegno alla premier Giorgia Meloni, evidenziando una forte vicinanza sulle politiche di sicurezza. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato come le sue opinioni si allineino con quelle del governo, soprattutto riguardo alla gestione dei flussi migratori. Ruini ha anche ricordato l'importanza di mantenere saldo il “dogma” della sicurezza come priorità. La posizione del cardinale si inserisce nel dibattito attuale sulla strategia di governo.

Il cardinale Camillo Ruini sembra pensarla proprio come Giorgia Meloni in tema di sicurezza e immigrazione. E apprezza la premier non soltanto da un punto di vista politico, ma anche personale. “Il giudizio è decisamente positivo sotto entrambi gli aspetti”, ha dichiarato. Già in altre occasioni l’ex presidente della Cei aveva avuto modo di ribadire come l’accoglienza degli immigrati in Italia non possa essere separata dalle questioni di legalità e sicurezza. Cosa ha detto il cardinale Ruini su Giorgia Meloni Perché Ruini la pensa come Meloni su sicurezza e immigrazione La convergenza tra le idee di Meloni e quelle di un altro cardinale Cosa ha detto il cardinale Ruini su Giorgia Meloni In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del suo 95esimo compleanno, il cardinale Ruini ha rinnovato il suo apprezzamento nei confronti della presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Virgilio.it

Il cardinale Ruini e il filo diretto con Meloni (grazie a un infermiere): «Con lei amicizia vera e affettuosa. Berlusconi? Ha fermato il comunismo»Il cardinale Ruini ha incontrato recentemente Giorgia Meloni grazie a un infermiere che ha facilitato il contatto.

Peppone batte Don Camillo: cancellato il volto “dell’angelo” Giorgia MeloniNella chiesa di San Lorenzo in Lucina, l’affresco con il volto di Giorgia Meloni è stato coperto con della vernice.

