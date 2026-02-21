Il campo di tulipani sta per riaprire in provincia di Novara | si cerca personale
Il campo di tulipani di Cameri riaprirà a metà marzo, attirando molti appassionati di fiori. La società
Il tempo di raccolta dei tulipani è quasi pronto e si cerca personale. Si tratta dell'annuncio sulla pagina Facebook di "Fiorelilla", la realtà di Cameri che ogni anno apre il campo per la auto raccolta di tulipani Il periodo di occupazione andrà dalla metà del mese di marzo fino a fine aprile circa, alla cascina Picchetta 59 a Cameri. Il personale richiesto dovrà occuparsi di due aree principali: team "Campo & accoglienza" con gestione della raccolta tulipani e impacchettamento; accoglienza, assistenza ai turisti e supporto nel campo; piccole opere di manutenzione delle aree verdi. La seconda area è il team "Team Chiosco & Bar" che è una novità: ci sarà un servizio bar e caffetteria da gestire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
