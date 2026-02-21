Il camion rimane incastrato tra la chiesa e un' abitazione | evacuati mamma e due bambini
Un camion rimane bloccato tra una chiesa e una casa a Nocera Umbra, causando l’evacuazione di una mamma e dei due figli. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata durante un passaggio stretto. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza le persone e rimuovere il veicolo. La strada rimane chiusa mentre proseguono le operazioni di soccorso. Le autorità stanno valutando i danni alle strutture coinvolte.
Nocera Umbra, 21 febbraio 2026 - Provvidenziali ancora una volta i Vigili del fuoco, pronti ad intervenire per ogni situazione di emergenza. Questa volta i caschi rossi di Gaifana sono corsi nel comune di Nocera Umbra (nella frazione Isola) per un'operazione quasi da film: hanno dovuto recuperare un Tir rimasto incastrato in una strettoia tra un’abitazione e la vecchia chiesa del paese. Al Lavoro con uomini e mezzi. Le lunghe operazioni per "liberare" il bestione hanno richiesto anche l'intervento d ell'autogru dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia. L'operazione non è stata semplice e in prima battuta si è temuto anche per l'incolumità di alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Camion rimane incastrato sotto il ponte a Settimo Torinese: le immagini
Camion tenta di passare dal Ponte della Becca e rimane "incastrato", l'intervento dei carabinieriGiovedì sera al Ponte della Becca, nel Pavese, un camion ha tentato di attraversare il ponte nonostante le restrizioni, rimanendo poi incastrato tra le barriere di contenimento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Camion incastrato in galleria, bloccata la strada che porta al passo; Furgone contro camion sulla statale Regina a Griante in provincia di Como, due feriti, uno rimane incastrato; Grave incidente sulla Regina a Griante: furgone contro camion, autista incastrato e due feriti; Problemi di viabilità ai ponticelli Dragoncello: segnaletica insufficiente e camion intrappolati (VIDEO).
Camion incastrato in galleria, bloccata la strada che porta al passoCORTINA. Strada regionale 48 del Passo Falzarego bloccata a causa di un mezzo pesante incastrato. L'allarme è stato lanciato a metà mattinata. Il camion si è incastrato in una delle gallerie. Non sono ... ildolomiti.it
Agnosine, camion incastrato in una stretta stradina per colpa del navigatoreun camion tre assi Volvo, diretto da Urago d’Oglio a Sarezzo con un carico di frutta, si è ritrovato bloccato in via Avis. Sul posto i vigili del fuoco ma servirà una gru per sbloccarlo. quibrescia.it
ESCE DI STRADA E RIMANE IN BILICO SUL CANALE CREMONA. Stamani 19 febbraio, un camion che trasportava frutta ha sbandato ed è uscito di strada, rimanendo in bilico tra l'argine e il canale irriguo, sulla provinciale 90 a Rivolta d'Adda. Illeso l'autista s - facebook.com facebook