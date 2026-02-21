Il camion rimane incastrato tra la chiesa e un' abitazione | evacuati mamma e due bambini

Un camion rimane bloccato tra una chiesa e una casa a Nocera Umbra, causando l’evacuazione di una mamma e dei due figli. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata durante un passaggio stretto. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza le persone e rimuovere il veicolo. La strada rimane chiusa mentre proseguono le operazioni di soccorso. Le autorità stanno valutando i danni alle strutture coinvolte.

Nocera Umbra, 21 febbraio 2026 - Provvidenziali ancora una volta i Vigili del fuoco, pronti ad intervenire per ogni situazione di emergenza. Questa volta i caschi rossi di Gaifana sono corsi nel comune di Nocera Umbra (nella frazione Isola) per un'operazione quasi da film: hanno dovuto recuperare un Tir rimasto incastrato in una strettoia tra un’abitazione e la vecchia chiesa del paese. Al Lavoro con uomini e mezzi. Le lunghe operazioni per "liberare" il bestione hanno richiesto anche l'intervento d ell'autogru dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia. L'operazione non è stata semplice e in prima battuta si è temuto anche per l'incolumità di alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Camion tenta di passare dal Ponte della Becca e rimane "incastrato", l'intervento dei carabinieriGiovedì sera al Ponte della Becca, nel Pavese, un camion ha tentato di attraversare il ponte nonostante le restrizioni, rimanendo poi incastrato tra le barriere di contenimento.

