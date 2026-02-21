Il Bologna torna più forte da Bergen Solido attento e con super Castro Italiano trova la formula anti-crisi

Il Bologna ha conquistato una vittoria importante a Bergen, dimostrando solidità e attenzione in campo. La squadra ha trovato nuove energie grazie anche alla prestazione di Castro, che ha segnato un gol decisivo. La formazione italiana ha mostrato un atteggiamento più deciso, rinnovando la fiducia nelle proprie capacità. La partita ha rappresentato una svolta nella stagione, portando una ventata di ottimismo tra i tifosi biancoblu. La squadra ora si prepara alla prossima sfida con rinnovato entusiasmo.

BERGEN (Norvegia), 21 febbraio 2026 – Dal Grido di Munch al grido di Castro. Curioso, e anche un po' romantico, come il Bologna si sia scrollato di dosso l'inquietudine proprio a Bergen, città che ospita una delle collezioni più ricche del tormentato pittore norvegese. Il museo Kode3, in pieno centro, custodisce una rara e fragile versione a penna e inchiostro del celebre quadro che, però, dal 2022 viene preservata in un luogo interdetto al pubblico. I settecento tifosi rossoblù che si sono spinti fin quasi alle porte del Circolo polare artico, però, potranno raccontare un giorno di aver visto da vicino il grido di Santi.