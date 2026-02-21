Il bob si ribalta schianto spaventoso Shock Olimpiadi | il campione immobile a terra

Il bob di Jakob Mandlbauer si ribalta violentemente durante una discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando un momento di grande paura. L’incidente si è verificato a causa di una curva troppo stretta, che ha fatto perdere il controllo alla slitta. L’atleta è rimasto immobile a terra e i soccorritori lo hanno subito portato in ospedale per controlli. La gara è stata temporaneamente sospesa per le verifiche.

© Tvzap.it - Il bob si ribalta, schianto spaventoso. Shock Olimpiadi: il campione immobile a terra

Momenti di forte apprensione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 durante una discesa del bob a 4: l'austriaco Jakob Mandlbauer è rimasto coinvolto in un incidente in pista ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La gara è stata sospesa per circa venti minuti, mentre i soccorsi intervenivano sul tracciato. Incidente nel bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'episodio è avvenuto nel corso di una delle discese ufficiali. La slitta con a bordo Mandlbauer insieme a Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi stava procedendo a velocità molto elevata quando, in uscita dalla curva nove, uno dei passaggi più tecnici, la traiettoria è risultata imperfetta.