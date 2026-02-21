Il bob si ribalta a 117 km h alle Olimpiadi attimi di terrore in pista | Mandlbauer in ospedale

Il bob si ribalta a 117 kmh durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, causando grande paura in pista. L’incidente avviene quando il pilota austriaco Jakob Mandlbauer perde il controllo e finisce fuori percorso, sbattendo violentemente la testa sul ghiaccio. La vettura si capovolge, lasciando spettatori e atleti senza parole. Mandlbauer viene immediatamente soccorso e trasferito in ospedale per accertamenti. La gara viene interrotta per motivi di sicurezza.

Paura alle Olimpiadi di Milano-Cortina: il bob austriaco si ribalta a 117 kmh e Jakob Mandlbauer sbatte la testa sul ghiaccio. Le condizioni dell'atleta trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente choc nel bob: Grantins si ribalta con il bob e viene salvato in ospedale. Ora è fuori pericoloUn grave incidente nel bob ha coinvolto l’atleta lettone Renars Grantins durante una gara. Milano-Cortina: da Peccioli alle Olimpiadi sulla pista del bob a 4Questa mattina il via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è acceso con la cerimonia allo stadio San Siro. Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grave incidente allo sliding centre di Cortina: l'atleta lettone Renars Grantins si ribalta con il bob, salvato dalla paralisi negli ospedali veneti; Incidente choc nel bob: Grantins si ribalta e viene salvato in ospedale. Ora è fuori pericolo; Milano-Cortina, Bob a 4 si ribalta: alteti soccorsi, le condizioni; Adriano Bee, rugbista prestato al bob?: I miei anni ruggenti su quelle piste da incubo. Milano Cortina, incidenti sulla pista di bob, tre nazionali si ribaltano: atleta austriaco in ospedaleIncidente a Milano Cortina 2026 sulla nuova pista di bob Eugenio Monti. È accaduto nella seconda manche del bob a 4. Se ne sono rovesciati tre: prima il bob austriaco, ... ilmessaggero.it Milano Cortina: si ribalta un equipaggio, fermata la prima manche del bobLa seconda manche del bob a 4 in corso allo Sliding Centre di Cortina è stata fermata venti minuti dopo il ribaltamento dell'equipaggio austriaco, il primo avvenuto sulla nuova Eugenio Monti a queste ... ansa.it Why_Run ringrazia le Olimpiadi “per il disagio”: il real time OOH che ribalta la prospettiva https://lagazzettadelpubblicitario.it/creative/campagne/why_run-auge-ooh-olimpiadi/ In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Why_Run, il negozio - facebook.com facebook 315 giorni fa un infortunio terribile. Olimpiadi in forte dubbio, addirittura la carriera a rischio. In pochi credevano nel ritorno. Nessuno in una medaglia importante. Forse neanche lei, forse solo lei. Soprattutto dopo la discesa libera di domenica scorsa e i dolori c x.com