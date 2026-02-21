Il bilancio di Roda | In passato pativamo i grandi eventi stavolta l’approccio giusto Brignone? Ci sarà il prossimo inverno

Roda commenta il bilancio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, evidenziando che in passato l’Italia soffriva di grandi eventi, ma quest’anno ha adottato l’approccio giusto. La sua analisi si concentra sulla gestione delle competizioni e sull'organizzazione complessiva, sottolineando i miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni. Roda rassicura sugli atleti italiani, come Brignone, assicurando che ci sarà occasione di competere anche il prossimo inverno. La chiusura delle Olimpiadi si avvicina, lasciando spazio ai prossimi passi.

Manca ancora un giorno alla chiusura ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ma in casa Italia è già tempo di bilanci. La 25esima edizione della rassegna a cinque cerchi è stata quella dei record per il nostro paese che mai nella storia era riuscito a collezionare 30 podi e 10 ori nella storia dei Giochi Invernali, sfiorando addirittura il podio nel medagliere. Il presidente della FISI Flavio Roda ha commentato le prestazioni da record della spedizione azzurra, tracciando un bilancio al termine delle Olimpiadi: "Sono abbastanza soddisfatto di come è andato l'insieme delle Olimpiadi, non solo per i risultati ma per quello che è stato l'approccio degli atleti, indipendentemente da chi ha portato l'oro, l'argento o il bronzo.

Federica Brignone e il consiglio di Roda: fare solo le Olimpiadi salverebbe lo status di infortunata per i pettoraliFederica Brignone e il presidente Roda discutono delle strategie per mantenere il suo status di atleta in attività.

