Il bilancio delle Terme | 7 milioni di passivo svalutati gli immobili

Le Terme di Montecatini hanno chiuso il bilancio 2023 con una perdita di oltre sette milioni di euro, a causa della svalutazione degli immobili. La società aveva tentato di vendere tutti i beni, ma nessun acquirente si è fatto avanti, portando alla svalutazione degli asset. La crisi finanziaria ha colpito duramente l’azienda, che ora si trova a dover affrontare un bilancio negativo consistente. La situazione rimane critica, anche dopo la svalutazione degli immobili.

Montecatini Terme (Pistoia), 21 febbraio 2026 – Le Terme chiudono il bilancio 2023 con una perdita di sette milioni e 184mila euro, causata dalla svalutazione degli immobili in seguito alle due procedure di vendita di tutti i beni, strategici e non, per le quali non furono presentate offerte. Luca Quercioli, amministratore della società ha lavorato molto per chiudere il documento economico nel modo più corretto e trasparente. Il professionista ha ritenuto che i valori insindacabili da attribuire alle proprietà dell’azienda fossero quelli emersi dalle gare effettuate dal tribunale. Il pacchetto completo di vendita, strada iniziale che hanno dovuto seguire gli organi del concordato, comprendeva Il pacchetto unico dei beni strategici prevede l’ex Istituto Grocco, le Terme Excelsior, La Salute, Leopoldine, Redi, Regina, Tamerici, Tettuccio, Torretta, Bibite Gratuite, edicola in viale Verdi, le ex latrine Fortuna, i due negozi le Nuove serre, l’area verde dove sorge il parco giochi Termeland, le serre calde Torretta e il complesso ex lavanderia.🔗 Leggi su Lanazione.it

Abano Terme, il bilancio delle attività in ambito di sicurezza soddisfa l'amministrazione comunaleNel 2025, l’attività di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Abano Terme ha svolto un ruolo crescente nel garantire la sicurezza cittadina.

Dissesto a Terme Vigliatore, quasi 20 milioni di debiti censiti: parte la fase delle transazioniA Terme Vigliatore è iniziata la fase delle transazioni per il dissesto economico-finanziario, dichiarato ufficialmente il 24 dicembre con delibera del Consiglio comunale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.