Il bambino dal cuore bruciato è morto La madre | Una fondazione in sua memoria Meloni | L’Italia intera si stringe nel dolore

Domenico, il bambino di due anni e due mesi a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è morto. Ne dà notizia TgCom: il bambino è deceduto alle ore 9.20. L’agenzia di stampa Ansa scrive che le sue condizioni erano sempre più gravi e che il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, era in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l’estrema unzione. A rendere noto il decesso l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. «Se n’è andato, è finito», ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall’ospedale Monaldi. Patrizia Mercolino ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio.🔗 Leggi su Open.online

