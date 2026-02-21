Il bambino dal cuore bruciato è morto La madre | Una fondazione in sua memoria Meloni | L’Italia intera si stringe nel dolore
Domenico, un bambino di soli due anni e due mesi, ha perso la vita dopo aver ricevuto un trapianto di cuore danneggiato. La notizia è stata diffusa da TgCom e il bambino è deceduto alle 9 di questa mattina. La madre annuncia l’intenzione di istituire una fondazione in suo ricordo, mentre la premier Meloni esprime cordoglio e vicinanza a tutta la comunità. La famiglia affronta un dolore improvviso e profondo.
Domenico, il bambino di due anni e due mesi a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è morto. Ne dà notizia TgCom: il bambino è deceduto alle ore 9.20. L’agenzia di stampa Ansa scrive che le sue condizioni erano sempre più gravi e che il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, era in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l’estrema unzione. A rendere noto il decesso l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. «Se n’è andato, è finito», ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall’ospedale Monaldi. Patrizia Mercolino ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio.🔗 Leggi su Open.online
Dal cuore bruciato all’arresto cardiaco: la terribile storia del bimbo trapiantato. La ricostruzione e i punti dell’inchiestaTutta la vicenda, punto per punto. Ecco cosa è succeso dal 23 dicembre con il trasporto dell’organo e l’impianto del cuoricino danneggiato a Napoli, fino al decesso del piccolo Domenico ... quotidiano.net
Dal trapianto alle indagini sul cuore 'bruciato', la storia del piccolo Domenico morto a 2 anniPoche ore dopo, era emerso come l'organo lesionato, il cuore bruciato, trapiantato al piccolo avrebbe viaggiato da Bolzano a Napoli in un contenitore di plastica comune, a cui era stato applicato ... adnkronos.com
Giorgia Meloni ha chiamato la mamma del bambino di 2 anni che ha subito un trapianto con un cuore danneggiato. Durante la telefonata con Patrizia Mercolino, ha detto: "Avrete giustizia." Secondo l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, Meloni ha volut - facebook.com facebook
Trapianto di Napoli, Meloni chiama la mamma del bambino: “Faremo giustizia” x.com