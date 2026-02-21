Il Baianese | la città invisibile chiusa nei confini della politica
Il Baianese, con circa 28.000 abitanti, vive una realtà segnata da confini invisibili e abitudini consolidate. La città si presenta come un tessuto urbano compatto, dove le persone si muovono tra vie e quartieri senza notare barriere concrete. La politica locale spesso si scontra con questa identità condivisa, influenzando decisioni che riguardano servizi e investimenti. La comunità si ritrova così a navigare tra tradizione e cambiamenti imposti dall’esterno.
BAIANESE – Ventottomila abitanti, un tessuto urbano continuo, abitudini condivise e confini che nella vita quotidiana non si percepiscono. Sei comuni distinti, ciascuno con il proprio sindaco, il proprio consiglio comunale e la propria struttura amministrativa. È su questa frattura tra realtà sociale e assetto istituzionale che si concentra una delle proposte al centro del dibattito congressuale. La posizione viene affidata a una nota che fotografa il territorio come una città di fatto, priva però di un riconoscimento politico e amministrativo unitario. «Il Baianese è una città che non esiste. Non esiste nelle carte amministrative, non esiste nei centri di potere, non esiste nelle decisioni politiche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Natale, gli auguri della politica anche per il futuro della città
L’epopea Open Arms è chiusa per sempre. Salvini: «Difendere i confini non è reato»La vicenda di Open Arms si chiude definitivamente, segnando un importante capitolo nel dibattito sulla gestione delle frontiere.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Teramo, furto in casa di un consigliere comunale a Fonte Baiano: l'azione dei ladri.
Città della Salute, la svolta: in arrivo mezzo miliardo e anche un nuovo ospedale generalista a supporto del maxi poloSesto San Giovanni (Milano) – Nessuna ritirata sulla Città della Salute e della Ricerca. Si allungano (ancora) i tempi e raddoppiano i costi. Ma il progetto resta una priorità di Regione Lombardia, ... ilgiorno.it
Via l’asfalto e il cemento dalle città, ora torna la terraParola d’ordine: depavimentare. Ovvero rimuovere cemento e asfalto. Potrebbe nascondersi in questo verbo la svolta dell’anno per le città resilienti che si trovano a contrastare gli effetti del ... avvenire.it
Il servizio ITV: “in attesa dell’accreditamento dei 114 milioni” e, nel frattempo, via libera a tre progetti per cercare le perdite occulte con telecontrollo e monitoraggio (Baronia, Avellino, Baianese). Bene. Ma mettiamo i puntini sulle i: il telecontrollo non è acqua n - facebook.com facebook