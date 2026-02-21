Il 50% del fatturato dei ristoranti è rappresentato dalla pizza

Il senatore Bartolomeo Amidei di Rovigo ha presentato una proposta di legge per regolamentare i pizzaioli e creare un registro nazionale. La sua iniziativa mira a tutelare i professionisti del settore e a garantire standard di qualità. La pizza rappresenta il 50% del fatturato dei ristoranti italiani, un dato che sottolinea l'importanza di questa figura. La proposta cerca di formalizzare un mestiere fondamentale per il Made in Italy.

Il primo firmatario della proposta di legge che Disciplina l’attività, il riconoscimento della qualifica e l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, è il senatore Bartolomeo Amidei (Fdl) di Rovigo, che da tempo sta portando avanti il progetto. Entro l’anno, probabilmente sarà licenziata la legge che porterà il suo nome. "La proposta di legge, dopo aver superato la fase emendativa, della Commissione e delle audizioni, al momento è al vaglio del MIMit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – afferma il senatore Amidei – poi tornerà nella Nona commissione (Industria, Agricoltura, Turismo e Commercio).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

