Il 2026 di Baglietto nel segno di Dom115 Quinta commessa

Baglietto ha ottenuto una nuova commessa per la produzione di un esemplare di Dom115, segnando l’inizio positivo del 2026. La scelta è arrivata dopo un incremento delle richieste da parte dei clienti internazionali, che puntano alla qualità e all’innovazione del cantiere spezzino. La realizzazione di questa barca rappresenta un passo importante per l’azienda, che si prepara a incrementare la produzione nel prossimo anno. La costruzione del nuovo modello partirà nelle prossime settimane.

Non poteva iniziare in un modo migliore il 2026 per Baglietto, lo storico cantiere navale con sede a La Spezia, che ha ricevuto la commessa per un nuovo esemplare di DOM115, il quinto che verrà prodotto dal 2023. La nuova vendita segue le due commesse DOM115 acquisite lo scorso anno, entry level della gamma dislocante, pur mantenendo caratteristiche di volume e personalizzazione tipiche di unità di dimensioni superiori. Costruito in acciaio e alluminio, il DOM115 si colloca nella fascia dei 35 metri e si caratterizza per la sua ampia configurabilità. Le linee morbide riprendono i tratti stilistici della famiglia DOM, con superfici vetrate estese e rapporto diretto tra interni ed esterni già sviluppati sul modello maggiore DOM133, che ha raggiunto 12 unità vendute sui mercati internazionali.