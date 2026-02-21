Il 17enne ucciso da un treno era in Sicilia per un visita al padre | Voleva imparare l’italiano

Un ragazzo tunisino di 17 anni è stato investito da un treno a Campobello di Mazara mentre si trovava in Sicilia per visitare il padre. La vittima aveva deciso di imparare l'italiano e si era spostato con uno zaino in spalla. La tragedia si è verificata poco prima di mezzogiorno, lasciando la comunità locale sconvolta. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato all’incidente. La famiglia del giovane si trova in stato di shock.

Un ragazzo tunisino di 17 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno a Campobello di Mazara. Il fratello maggiore ha spiegato che era lì per una visita al padre: "Voleva imparare l'italiano, ecco perché era venuto qui a trovare mio padre e da due giorni aveva iniziato le lezioni in un istituto di Castelvetrano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

