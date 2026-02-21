Idroelettricamenteneve È arrivato il momento dei premi

Il concorso “Idroelettricamenteneve” si conclude con le scuole che preparano le loro sculture di neve. Il contest, promosso dal Consorzio Bim dell’Adda, ha coinvolto cinque scuole della provincia di Sondrio, con l’obiettivo di rappresentare le Olimpiadi. Mercoledì 25 febbraio, le sei classi finaliste si riuniranno a Lanzada per realizzare le loro opere. Sono attese numerose persone per vedere le creazioni che i giovani hanno immaginato.

Idroelettricamenteneve è arrivato al rush finale. Il concorso bandito dal Consorzio Bim dell’Adda ha avuto come tema "le Olimpiadi " ed è giunto al suo epilogo: mercoledì 25 febbraio, infatti, le sei classe finaliste, in rappresentanza di cinque scuole, che rientrano in tre istituti comprensivi della provincia di Sondrio, si ritroveranno a Lanzada per realizzare la scultura di neve ideata. Lavoreranno sin dal mattino, seguiti dai loro insegnanti e da scultori esperti, e, dopo il pranzo in compagnia, proseguiranno nel pomeriggio, fino alla proclamazione dei vincitori e alle premiazioni. Per la verità, le sei classi, selezionate sulla base dei bozzetti presentati, vinceranno tutte un premio in denaro, ma sarà la classifica a determinare l’entità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

