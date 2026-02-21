Identità digitale | Maragoni sfida il pubblico di Piacenza con Grandi

Lorenzo Maragoni ha sfidato il pubblico di Piacenza presentando “Grandi tra numeri e identità” al Teatro Filodrammatici. L’evento, in programma martedì 24 febbraio, ha attirato molti spettatori interessati a scoprire come i numeri possano influenzare l’identità digitale. Maragoni ha coinvolto il pubblico con esempi concreti e discussioni dirette. La serata si è concentrata sulle sfide di navigare tra dati e personalità online. La partecipazione si è rivelata più alta del previsto.

Tra Numeri e Identità: Lorenzo Maragoni al Filodrammatici di Piacenza. L’attesa cresce per l’incontro tra Lorenzo Maragoni e il pubblico del Teatro Filodrammatici di Piacenza, previsto per martedì 24 febbraio. Lo spettacolo, intitolato “Grandi Numeri”, si inserisce nel cartellone “L’Altra Scena”, una rassegna di teatro contemporaneo curata da Jacopo Maj, e fa parte della Stagione di Prosa 20252026 proposta da Teatro Gioco Vita in collaborazione con Fondazione Teatri e il Comune di Piacenza. L’evento, sostenuto da Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren, si preannuncia come una riflessione originale sul ruolo dei dati nella definizione dell’identità individuale e collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

"Grandi Numeri": slam poetry e stand-up comedy al Filodrammatici con Lorenzo MaragoniLorenzo Maragoni, noto come campione del mondo di poetry slam, ha portato sul palco del Teatro Filodrammatici una serata dedicata a poesia e comicità.

