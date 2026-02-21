I treni merci lunghi 1.500 metri che attraverseranno la Brianza passando vicino alle case

I treni merci lunghi 1.500 metri attraversano la Brianza a causa dell’ampliamento delle linee ferroviarie. Questi convogli, chiamati “bisonte” del ferro, passeranno vicino alle case, causando preoccupazione tra i residenti. I lavori di potenziamento delle tratte hanno portato alla realizzazione di binari più lunghi e più veloci, con l’obiettivo di aumentare il trasporto di merci. La presenza di questi treni cambia il panorama della regione.

"Sindaci uniamoci", è l'appello che lancia il primo cittadino di Aicurzio anche ai colleghi della Brianza Lecchese e a quelli della Bergamasca Passeranno anche per la Brianza. Così che i binari si trasformeranno anche in grandi autostrade percorsi dai “bisonti” del ferro: treni merci lunghi fino a 1.500 metri che attraverseranno il territorio. Si tratta dei corridoi europei TEN-T. Un tema, quello dei grandi treni merci che attraversano i centri abitati, che ormai 10 anni fa aveva visto i monzesi salire sulle barricate con le proteste dei comitati dei residenti, impauriti dalla vicinanza delle loro abitazioni a quei binari che, da lì a pochi anni, avrebbero visto il passaggio anche dei grandi treni merci. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: L'Interporto si amplia: 750 metri di binari per i treni merci

Leggi anche: Frana a Niscemi, l'intera collina sta crollando: oltre 1.500 sfollati. L'ingegnere che ha fatto i primi rilievi: «Le case entro 50-70 metri andranno giù»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.