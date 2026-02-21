I treni merci lunghi 1.500 metri attraverseranno la Brianza, portando carichi più pesanti e maggiori quantità di merce. La causa è l’ampliamento delle rotte ferroviarie per favorire il trasporto su ferro, riducendo i veicoli su strada. Questi convogli, noti come “bisonte” del ferro, passeranno vicino alle case, suscitando preoccupazioni tra i residenti. La presenza di questi treni cambierà il volto della viabilità nella zona. Le autorità hanno già avviato incontri con i cittadini per discutere le soluzioni.

"Sindaci uniamoci", è l'appello che lancia il primo cittadino di Aicurzio anche ai colleghi della Brianza Lecchese e a quelli della Bergamasca Passeranno anche per la Brianza. Così che i binari si trasformeranno anche in grandi autostrade percorsi dai “bisonti” del ferro: treni merci lunghi fino a 1.500 metri che attraverseranno il territorio. Si tratta dei corridoi europei TEN-T. Un tema, quello dei grandi treni merci che attraversano i centri abitati, che ormai 10 anni fa aveva visto i monzesi salire sulle barricate con le proteste dei comitati dei residenti, impauriti dalla vicinanza delle loro abitazioni a quei binari che, da lì a pochi anni, avrebbero visto il passaggio anche dei grandi treni merci. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: L'Interporto si amplia: 750 metri di binari per i treni merci

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I treni merci lunghi 1.500 metri che attraverseranno la Brianza, passando vicino alle case; I treni merci pericolosi? Non aumenteranno; Meno treni nei porti, più camion sulle strade.

I treni merci lunghi 1.500 metri che attraverseranno la Brianza, passando vicino alle caseSindaci uniamoci, è l'appello che lancia il primo cittadino di Aicurzio anche ai colleghi della Brianza Lecchese e a quelli della Bergamasca ... monzatoday.it

Sciopero treni venerdì 27 e sabato 28 febbraio, si fermano per 24 ore Trenitalia, Italo e TrenordSubito dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è stato indetto uno sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio da Trenitalia, Italo e Trenord. Gli orari ... virgilio.it

Stop al Besanino per un anno: "Il disastro annunciato per Lecco e Brianza". Da settembre ad agosto 2027 la linea S7 sarà interrotta per un lungo tratto: migliaia di pendolari costretti al traffico su gomma, scuole in difficoltà, smog alle stelle. "Un attacco alla - facebook.com facebook