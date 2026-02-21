I sogni d' oro di Deromedis il ragazzo col casco dedicato a Senna | Vado in testa e vediamo

Deromedis, il giovane pilota con il casco ispirato a Senna, ha dichiarato di voler partire forte e tenere il comando fin dall’inizio. La sua determinazione nasce dalla voglia di distinguersi e di conquistare la leadership già alla prima curva. L’azzurro, considerato uno dei favoriti, ha spiegato di puntare a una corsa in solitaria, sperando di mantenere il ritmo e lasciarsi alle spalle gli avversari. La gara si avvicina e lui si prepara a scattare.

Più veloce di una formula 1. Simone Deromedis è la nostra Ferrari degli sport invernali, specialità ski cross. Se quattro anni fa ai Giochi di Pechino aveva chiuso al quinto posto da outsider, a Milano Cortina ci arriva sicuramente come uno dei favoriti, dopo aver conquistato il primo, storico titolo mondiale per i colori italiani nel 2023. Non solo, alla vigilia dell'Olimpiade il venticinquenne della Val di Non ha rivelato il suo sogno a cinque cerchi: "Punto a fare la gara in solitario, trovandomi già in testa dalla prima curva. Sarebbe la maniera più sicura per portare a casa il successo, perché da secondo o terzo si rischia di rimanere coinvolti nelle cadute".