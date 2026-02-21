I pronostici in prima categoria Folgore match insidioso La Belfortese può fare il blitz

L’Appignanese si prepara a sfidare la Folgore in un match difficile, deciso da pochi dettagli. L’allenatore Angelo Ortolani, arrivato da poco alla guida della squadra, punta a conquistare punti importanti. La Belfortese, avversaria della squadra, potrebbe approfittare di eventuali sbavature. La partita si gioca domani pomeriggio, in un campo che si preannuncia caldo. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre.

L’allenatore Angelo Ortolani, da pochi giorni sulla panchina dell’ Appignanese, presenta questo turno del girone C del campionato di Prima categoria. Adriatica Portorecanati-Folgore Castelraimondo: "L’Adriatica è in buona condizione, anche se sconfitta di recente, e in casa si fa rispettare, tuttavia la Folgore ha una qualità superiore: X2". Cluentina-Elite Tolentino: "Forse la Cluentina sta esprimendo uno dei calci migliori e vorrà dare continuità sul proprio campo: 1". Loreto-Appignanese: "Ci metto la tripla, a Loreto siamo attesi da una gara dura contro un avversario che si trova a suo agio sul campo in sintetico e ha buoni elementi".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria, i pronostici di Ortolani. "Belfortese, serve la vittoria. La Folgore deve farsi valere»Nel girone di ritorno del girone C di Prima categoria, si apre una nuova fase con sfide importanti.

Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena favorito. Folgore, match difficile a Loreto»La seconda giornata di ritorno del girone C di Prima categoria vede potenzialmente Potenza Picena in posizione favorevole, mentre Folgore affronta un match complesso a Loreto.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.