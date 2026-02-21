I proprietari di appartamenti romani decidono di sospendere le locazioni temporanee dopo aver scoperto il calo delle prenotazioni a causa della concorrenza di piattaforme come Airbnb. Numerosi affittuari annunciano di aver cancellato le inserzioni, temendo perdite economiche e controlli più stringenti. Alcuni hanno già rimosso le inserzioni online, mentre altri valutano di ridimensionare le offerte. La tendenza si nota soprattutto nelle zone centrali della città, dove il mercato si sta modificando rapidamente.

Dopo gli eccessi del Giubileo si va verso un 20 per cento in meno di case ai turisti. Ma c’è un ma I “pentiti di Airbnb”, titolano i giornali in questi giorni, elencando numeri secondo cui molti romani stanno tornando indietro sull’affitto a breve: molti di coloro che hanno messo a reddito immobili affittando ai turisti starebbero tornando sui loro passi, con una retromarcia verso gli affitti tradizionali, a lungo periodo. Vedremo dunque meno lucchetti e trolley nel centro storico, a Trastevere e a Monti? Le cose non stanno esattamente così. “E’ vero che siamo di fronte a una contrazione della domanda nell’ordine del 10 per cento rispetto a un anno fa, a fronte però di uno smisurato aumento dell’offerta di immobili, nell’ordine del 30, nel 2025, anno del Giubileo (con 21 mila immobili messi sulle piattaforme).🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Airbnb celebra Milano Cortina 2026 con Casa Airbnb nel cuore di MilanoAirbnb ha aperto Casa Airbnb in Via Senato a Milano, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Leggi anche: Pusher ucciso, la famiglia: “No a scorciatoie per i pentiti apparenti”

ADDIO AFFITTI BREVI Senza Partita IVA | Nuova Legge di bilancio 2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.