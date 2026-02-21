i negoziati tra washington e bruxelles mettono a rischio la privacy europea

Il contrasto tra Washington e Bruxelles ha portato a nuovi timori sulla tutela dei dati europei. Recentemente, si è scoperto che l’Ice, l’agenzia federale statunitense incaricata del controllo dell’immigrazione, ha esteso le sue attività, coinvolgendo anche operazioni di sorveglianza digitale. Questa evoluzione ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti sulla possibile violazione della privacy dei cittadini europei. Le discussioni tra le due sponde dell’Atlantico continuano, mentre le implicazioni di queste azioni diventano sempre più evidenti.

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere l'Ice. L'agenzia federale statunitense che – su carta – dovrebbe occuparsi del controllo dell'immigrazione clandestina, è diventata, sotto la seconda amministrazione Trump, una milizia parallela affiliata politicamente alla galassia Maga. I recenti fatti di Minneapolis lo hanno confermato nel peggiore dei modi. Ma l'Ice è soltanto il braccio armato di una politica criminale avviata da oltre un anno dal presidente Donald Trump che, con la scusa dei controlli alla frontiera, ha istituzionalizzato il reato d'opinione. Ne abbiamo già scritto quasi un anno fa, quando un ricercatore francese è stato respinto dagli Stati Uniti dopo un controllo delle sue chat su WhatsApp (la sua colpa è stata quella di aver espresso, in una corrispondenza privata, giudizi negativi sull'attuale inquilino della Casa Bianca).

Groenlandia: sale la tensione tra Washington e BruxellesLa tensione tra Washington e Bruxelles sulla Groenlandia si intensifica, con dichiarazioni di Donald Trump che sottolineano l'interesse degli Stati Uniti per l'isola.

Tra Washington e Bruxelles Meloni non può più bluffareGiorgia Meloni si trova al centro di tensioni crescenti tra Washington e Bruxelles, costretta a scegliere una posizione più decisa tra alleanze europee e rapporti con gli Stati Uniti.

