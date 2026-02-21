Gabriele Ciancuto, quattordicenne di Amelia, riceve il riconoscimento di Alfiere della Repubblica per aver condiviso la passione per la scienza attraverso i suoi libri. La presidente della Regione Umbria e il vicepresidente con delega alla cultura incontrano il giovane, che ha illustrato il suo approccio semplice e coinvolgente nel spiegare argomenti complessi. L'incontro si svolge a palazzo Cesaroni, dove si discute anche di come rendere più accessibili le conoscenze scientifiche ai giovani.

Gabriele, che ha già pubblicato tre libri di divulgazione scientifica per ragazzi – dedicati a chimica, fisica e sistema solare – e si appresta a pubblicare il quarto volume sul corpo umano, era accompagnato dai genitori. Durante l'incontro ha raccontato il suo percorso, fatto di passione, studio e sperimentazione diretta. "Sono molto felice di essere qui - ha detto - anche se un po' emozionato. I miei libri parlano di scienza, ma ho cercato di scriverli in modo chiaro e interessante. Piacciono sia ai maschi che alle femmine e questo mi rende molto felice". Il giovane autore ha spiegato anche il metodo con cui prepara i suoi contenuti: "Quando preparavo gli esperimenti - le sue parole - li facevo vedere a mio fratello Mattia e osservavo la sua reazione.

