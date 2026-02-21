I matrimoni si decidono in due | Mastella punge i De Luca

Il ministro Mastella critica i De Luca, accusandoli di ignorare le esigenze delle aree interne dell’Irpinia e del Sannio. La causa risiede nelle recenti decisioni legislative della regione Campania, che, secondo lui, indeboliscono le possibilità di sviluppo locale. Mastella sottolinea l’importanza di collaborare e di creare reti solide tra i territori per migliorare le condizioni di vita. La sua posizione si concentra sulla necessità di un’azione concreta sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti “Sulle aree interne Irpinia Sannio sono chiamate a fare rete e questa volta, anche al netto delle ultime decisioni legislative della regione Campania, possono fare sul serio. Viceversa, per i matrimoni politici occorre essere in due e guardare nella stessa direzione”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ospite ad Avellino dell’incontro organizzato dal suo partito, Noi di CENTRO con il coordinatore regionale PASQUALE Giuditta, e alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Serluca. Sollecitati dai cronisti sull’attuale stato di salute del celeberrimo “campo largo”, Mastella osserva: il campo largo sì, ma non a fasi alterne e non solo quando conviene al Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno. A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate: campo laceratoMastella ha annunciato che vuole De Luca come nuovo sindaco di Salerno.

Elezioni comunali a Salerno, Mastella (Noi di Centro): "Pronti a sostenere De Luca"Mastella di Noi di Centro annuncia il suo sostegno a De Luca nelle prossime elezioni comunali di Salerno.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.