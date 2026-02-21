I Legnanesi arrivano alla ChorusLife Arena | Siamo strafelici la famiglia è dove c’è amore
I Legnanesi portano il loro spettacolo alla ChorusLife Arena, dopo aver ricevuto numerosi applausi in passato. La compagnia teatrale si dice felice di tornare a Bergamo, dove la calda accoglienza del pubblico li fa sentire come a casa. Sono pronti a dare il massimo sul palco, portando risate e allegria tra gli spettatori. La loro passione per il teatro si percepisce chiaramente in ogni loro esibizione. La serata promette momenti di grande divertimento per tutti.
“Siamo strafelici di arrivare a Bergamo: torniamo sempre molto volentieri e il grande affetto che riceviamo ogni volta ci riempie di gioia, ormai siamo bergamaschi d’adozione”. Così Antonio Provasio, attore e regista de “I Legnanesi” dà l’appuntamento alla ChorusLife Arena per assistere a “I Promossi Sposi”, la nuova produzione della seguitissima compagnia che porta a teatro la rivista all’italiana. Lo spettacolo, in cartellone dal 27 febbraio all’8 marzo escluso il 2 marzo, sta già suscitando notevole interesse con prevendite che proseguono a passo spedito. Sul palco Antonio Provasio vestirà i panni della capofamiglia Teresa, mentre Italo Giglioli interpreterà il ruolo di suo marito (Giovanni) ed Enrico Dalceri sarà Mabilia, la loro figlia.🔗 Leggi su Bergamonews.it
