i legami negati tra sinistra e violenza

Gli scontri a Torino durante lo sgombero del centro sociale Askatasuna e gli attentati alla rete ferroviaria di Bologna e Pesaro sono legati a tensioni crescenti, alimentate da gruppi di sinistra. Questi episodi hanno portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza, spingendo le autorità a intensificare i controlli. Le azioni violente, spesso dichiarate come proteste, continuano a dividere l’opinione pubblica e a mettere in discussione i metodi di alcune realtà politiche.

Gli scontri di Torino per lo sgombero del centro sociale Askatasuna e gli attentati alla rete ferroviaria di Bologna e Pesaro hanno rilanciato l’allarme terrorismo. Ne hanno parlato sia il ministro della Giustizia, che ha evocato le Brigate rosse, sia quello dell’Interno. L’opposizione a sua volta risponde che il governo tende a ingigantire i fatti nel tentativo di reprimere le proteste democratiche e imporre una svolta autoritaria. Insomma, da un lato lo spauracchio di un ritorno agli Anni di piombo, dall’altro il pericolo fascista, in un gioco dei contrasti fra destra e sinistra che sembra non avere mai fine. 🔗 Leggi su Panorama.it

«I legami tra toghe e politica sono a sinistra. Sulla riforma la buttano in cagnara perché non hanno argomenti». Parla SallustiAlessandro Sallusti, giornalista professionista dal 1981 e direttore di vari quotidiani, analizza i rapporti tra toghe e politica, evidenziando come le tensioni sulla riforma siano spesso alimentate da mancanza di argomentazioni.

Usa, negati visti a 5 europei: tra questi c’è l’ex Commissario Ue BretonGli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque figure europee, tra cui l’ex Commissario Ue Breton, limitando il loro ingresso nel paese.

PDR STREGA II - ANNA FOA: Il suic*dio di Israele e la distruzione di G*za

