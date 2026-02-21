I legami negati tra sinistra e violenza
Gli scontri a Torino durante lo sgombero del centro sociale Askatasuna e gli attentati alla rete ferroviaria di Bologna e Pesaro sono legati a tensioni crescenti, alimentate da gruppi di sinistra. Questi episodi hanno portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza, spingendo le autorità a intensificare i controlli. Le azioni violente, spesso dichiarate come proteste, continuano a dividere l’opinione pubblica e a mettere in discussione i metodi di alcune realtà politiche.
Gli scontri di Torino per lo sgombero del centro sociale Askatasuna e gli attentati alla rete ferroviaria di Bologna e Pesaro hanno rilanciato l’allarme terrorismo. Ne hanno parlato sia il ministro della Giustizia, che ha evocato le Brigate rosse, sia quello dell’Interno. L’opposizione a sua volta risponde che il governo tende a ingigantire i fatti nel tentativo di reprimere le proteste democratiche e imporre una svolta autoritaria. Insomma, da un lato lo spauracchio di un ritorno agli Anni di piombo, dall’altro il pericolo fascista, in un gioco dei contrasti fra destra e sinistra che sembra non avere mai fine. 🔗 Leggi su Panorama.it
