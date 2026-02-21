I Kickers si riavvicinano al secondo posto

I Kickers si avvicinano al secondo posto dopo aver segnato due gol decisivi in una partita vibrante. La squadra ha superato la concorrenza grazie a un'intensa pressione e a un’ottima organizzazione in campo. Il match ha portato a un risultato importante, aumentando la loro fiducia in vista delle prossime giornate. Un dettaglio che conta molto: la rete vincente è arrivata nei minuti finali, cambiando le sorti dell'incontro.

Gol, sorpassi e conferme: il campionato di calcio Uisp di Prato archivia un altro turno ad alta intensità, con 26 reti complessive e indicazioni pesanti nella corsa al vertice. La scena è tutta per la capolista, che nello scontro diretto rafforza il proprio primato. Il Signa 2007 si impone 4-1 sul Bellini Giacomo Bacchereto e allunga in classifica. Barbarino apre le danze, Maresia ristabilisce l'equilibrio, ma nella ripresa i padroni di casa cambiano passo: Vanaria, Righini e Paoli firmano il successo che vale quota 48 e imbattibilità dopo 18 giornate. Tiene il passo il Kickers Narnali, vittorioso 4-2 sul Giusti Stefano Comeana: Rinaldini (doppietta), Palli e Scardamaglia rendono vano il tentativo ospite con Rinaldo e Borsacchi.