I graffi di Fede che ha trionfato grazie all' infortunio

Fede ha conquistato la vittoria ai Giochi, sfruttando un infortunio di un avversario. La sua strada è stata segnata da momenti difficili, ma ha saputo rialzarsi e tornare in forma. Le sue imprese sportive si sono costruite su sacrifici e determinazione, portandola a superare ostacoli che sembravano insormontabili. La sua prestazione ha lasciato il segno, dimostrando come la forza di volontà possa fare la differenza. Ora si attende il suo prossimo passo in questa avventura.

Adesso non esiste veramente. Adesso è una parola che ci siamo inventati per orientarci nell'oceano tumultuoso che è la vita, un punto sulla mappa che insistiamo a stringere mentre la tempesta ce la straccia via di mano. Quel che ci succede, adesso, è in realtà pieno di quel che ci è successo finora. Ogni risalita nasce dall'abisso dove siamo caduti, ogni discesa vola giù da un picco conquistato con lunga, antica fatica. Per questo non credo che Federica Brignone abbia trionfato nonostante l'incidente, ma proprio grazie a quello. Il suo doppio volo vincente lungo l'Olympia di Cortina è stata in realtà la discesa dalla cima di un monte molto più alto e aspro, che ha dovuto affrontare nei mesi prima dell'Olimpiade, e che ha saputo scalare con una forza tutta d'oro.