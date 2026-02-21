I Giovani democratici a Kyiv siano di ispirazione a Elly Schlein

I Giovani democratici hanno deciso di visitare Kyiv, ispirati dall’esperienza di Elly Schlein. La scelta nasce dal desiderio di conoscere da vicino le sfide della regione e di confrontarsi con i giovani ucraini. La visita mira a rafforzare i legami tra le due organizzazioni e a promuovere un dialogo diretto. Durante il viaggio, incontreranno rappresentanti locali e parteciperanno a discussioni su temi di attualità. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale.

Al direttore - E' dimostrato che i dazi di Trump si potevano benissimo estrarre a sorte. Giuseppe De Filippi Al direttore - Come primo atto da responsabile Esteri dei Giovani democratici ho deciso di andare in Ucraina. Il 24 febbraio sarà il quarto anniversario dell'invasione russa, ed esserci è un atto politico di vicinanza al popolo ucraino, martoriato da anni di guerra. Sono in viaggio verso Odessa dove la situazione non è facile: attacchi di droni ormai quotidiani, elettricità che va e viene, riscaldamento che spesso salta, nel mezzo di un rigido inverno. Se quattro anni fa l'invasione aveva sconvolto l'Europa, oggi la guerra è una triste quotidianità con cui fare i conti.